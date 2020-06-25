Кызыл, , 09:46 — REGNUM В столице Тувы Кызыле за неделю с 15 по 22 июня выросли средние розничные цены на бензин. По данным Красноярскстата, наиболее сильно (на 1,36%) подорожал бензин марки АИ-95 — с 44,87 до 45,48 рублей за литр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цены на 92-й бензин выросли на 0,87% с 42,76 рублей 15 июня до 43,13 22 числа, на АИ-98 — с 50,96 до 51,59 рублей. Тем временем, стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне 50,93 рубля за литр.

Между тем, по мнению экспертов, цены на топливо будут расти и дальше. Экономист Сергей Хестанов отмечал, что этот процесс будет носить плавный характер, а рост стоимости не будет выше реального уровня инфляции.

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