Джакарта, , 09:46 — REGNUM Власти Индонезии, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса, сделали исключение для въезда на территорию страны представителям южнокорейского предприятия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По их словам, разрешение на въезд получили 150 сотрудников Hyundai Motor.

Напомним, что южнокорейская автомобилестроительная компания строит завод по производству внедорожников на острове Ява в 40 км от Джакарты. Строительство завода планируется завершить в 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года глава координационного совета по инвестициям Индонезии посетил строительную площадку Hyundai Motor, где встретился с представителями компании и обсудил с ними проблемы, с которым сталкиваются рабочие из-за коронавируса, а также возможность выдачи виз для 180 сотрудников компании.

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