Москва, , 09:23 — REGNUM Министерство финансов России в 2021—2023 годах переведет из федерального бюджета в социальные фонды 2,9 трлн рублей сверх прогнозируемых ранее объемов помощи. Об этом 25 июня сообщают «Известия».

Отмечается, что дополнительная поддержка связана со снижением страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также экономическими последствиями пандемии коронавирса.

Так, допсредства направят в первую очередь в Пенсионный фонд (2,6 трлн рублей сверх плана). Фонду социального страхования выделят дополнительно 280 млрд рублей сверх плана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил полностью списать налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса за второй квартал 2020 года. Списание не касается налога на добавленную стоимость, который и так в конечном счете платит потребитель.

Потери российских регионов из-за списания налогов бизнесу составят порядка 40,5 млрд рублей за второй квартал 2020 года.

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