Москва, , 09:26 — REGNUM По итогам мая 2020 года в России было продано 14 524 авто С-сегмента (автомобили гольф-класса) — на 51,5% меньше, чем год назад за этот же месяц. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самой покупаемой моделью гольф-класса в России стала Lada Vesta. Её в мае нынешнего года купили 4720 человек — на 42% меньше, чем год назад.

На втором месте среди моделей С-сегмента в мае текущего года разместилась модель Skoda Octavia — 870 проданных авто. Это на 46% ниже результата прошлого года.

Третье место в списке разделили модели Kia Cerato (483 ед.; — 40%) и Kia Ceed (483 ед.; — 63,5%).

Далее идут: Toyota Corolla (176 ед.; — 56%) и Hyundai Elantra (80; — 78%).

Напомним, за первые пять месяцев текущего года российские автолюбители приобрели 55 099 автомобилей С-сегмента — на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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