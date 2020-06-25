Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Министерство торговли США начало антидемпинговое расследование в отношении импорта автомобильных шин из ряда стран, среди которых Южная Корея, Таиланд и Вьетнам, сообщают Reuters Bloomberg.

Согласно опубликованным данным, данное расследование было начато после того, как представители профсоюза работников сталелитейной промышленности сообщили, что спрос на шины для автомобилей вырос, однако американские производители столкнулись с сокращением доли рынка, прибыли и потерей рабочих мест.

Отмечается, что в 2019 году экспорт шин из вышеуказанных четырех стран в США составил почти $4 млрд. Южнокорейский экспорт оценивается в $1,2 млрд.

Предполагается, что на продукцию из Южной Кореи могут наложить пошлины в размере 43−195%, из Тайваня — 21−116%, из Таиланда — 106−217,5%, из Вьетнама — 5−22%.