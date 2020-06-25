Москва, , 09:24 — REGNUM Рассмотрение проекта о новой системе пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — нужно отложить до четвёртого квартала 2020 года. Об этом говорится в письме замглавы Минфина РФ Антона Дроздова Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут 25 июня «Известия».

Дроздов указал на значимые замечания и предложения к проекту, полученные во время его рассмотрения, отмечает издание. Рассмотрение и реализация этих предложений «требует дополнительного времени и повторного проведения процедур».

«В связи с этим просим перенести рассмотрение указанных проектов на заседании Российской трехсторонней комиссии на IV квартал 2020 года», — цитирует издание фрагмент письма.

Как сообщало ИА REGNUM, концепция новой системы пенсионных накоплений была представлена Минфином и Банком России в октябре 2019 года. Предполагается, что гарантированный пенсионный план позволит гражданам самостоятельно или при помощи работодателя копить на пенсию, перечисляя часть зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

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