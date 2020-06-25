Москва, , 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.

По их данным, авиакомпания с начала июня выполнила рейсы во Франкфурт-на-Майне (Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Нью-Йорк (США), Сеул (Южная Корея) и Тель-Авив (Израиль).

Кроме того, со второй недели июня в расписание «Аэрофлота» добавили еженедельный рейс в Ниццу (Франция) и два — в Барселону (Испания). На прошлой неделе также появились два рейса в Рим (Италия).

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.

Читайте подробнее: В Росавиации планируют возобновить международные полёты