Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM По итогам мая 2020 года на вторичном авторынке Санкт-Петербурга больше всего перепродаж было у модели Ford Focus. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за месяц в Санкт-Петербурге было перепродано 348 экземпляров Ford Focus.

На втором месте разместилась модель Hyundai Solaris. Её петербургские автолюбители перепродали 212 раз. Тройку лидеров замыкают подержанные авто немецкого бренда Volkswagen Polo — 212 экземпляров.

Четвёртое и пятое места в модельном рейтинге заняли соответственно Skoda Octavia (208 ед.) и KIA Rio (206 ед.).

Что же касается других моделей, то их было перепродано в количестве 200 единиц.

Напомним, по итогам мая 2020 года на вторичном авторынке Санкт-Петербурга было перепродано 10 тыс. легковых машин. Это на 5% меньше, чем в мае 2019 года.

Читайте также: Названы регионы — лидеры в РФ по перепродажам авто сегмента LCV