Ставрополь, , 08:28 — REGNUM В арбитраж Ставропольского края поступил банкротный иск к «дочке» АО «Корпорация развития Северного Кавказа» — ООО «МВЦ 2012», которое специализируется на организации конференций и выставок. Заявление судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск подан московским ООО «Стройреставрация» 17 июня 2020 года. Сумма претензий — 130 184 146,76 рубля. Подробности дела пока неизвестны, но год назад — в июле 2019 года — компанию «МВЦ 2012» также пытались признать банкротом. Истцом выступало всё то же общество, работающее в сфере инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования. Иск был оставлен без рассмотрения.

В ходе слушаний уточнялось, что ООО «МВЦ 2012» вело строительство многофункционального выставочного центра в Кавказских Минеральных водах в рамках «заключённого договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ от 22.02.2019 года №2019.39 966». «Стройреставрация» была исполнителем по госконтракту, подписанному с ООО «МВЦ 2012» в 2015 году на сумму 2,08 млн рублей на содержание объекта в осенне-зимний период.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «МВЦ 2012» создано в апреле 2012 года. Уставный капитал — более 3,8 млрд рублей. Директор — Этери Ерина. Владельцы — АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (доля — более 99%) и ООО «Северо-кавказский горный клуб».