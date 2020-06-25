Амстердам, , 08:04 — REGNUM Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell планирует провести крупномасштабную реорганизацию. Об этом, согласно сообщению агентства Reuters, в видеообращении к сотрудникам концерна заявил директор Бен ван Бёрден.

Цель реорганизации — подготовить Shell к переходу к возобновляемым источникам энергии. Сообщается, что Ван Бёрден в своём обращении говорил о необходимости сокращения рабочих мест. Однако предположительно определённых решений на этот счёт пока не принято.

На конец текущего года намечено обнародование компанией Shell новой организационной структуры. В реакции на сообщение СМИ в компании заявили, что она готовится к иному будущему.