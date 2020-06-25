Москва, , 07:50 — REGNUM В ходе конкурса с ограниченным участием госучреждение города Москвы «Московский государственный театр эстрады» выберет подрядчика на ремонт и реставрацию с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс «Дома правительства», 1928−1931 гг., архитектор Иофан Б. М.». Работы, которые оценили в 2,4 млрд рублей, проведут в помещениях театра. Итоги конкурса подведут 24 июля 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Работы будут проводить на улице Серафимовича, 2. Завершить их должны за 540 дней с даты подписания контракта. Начальная цена лота — 2 430 096 517,34 рубля.

В техзадании уточняется, что «гарантийный срок для результата работы (гарантия качества работы) составляет 36 месяцев с даты получения заключения о вводе объекта в эксплуатацию».

Напомним, комплекс выполнен в виде замкнутого квартала, в который входит театр эстрады, занимающий более 13 тыс. кв. м площади. Здания соединены между собой коммуникациями.

В ноябре 2017 года театр уже проводил тендер на реставрационные и ремонтные работы в своём здании. Контракт на сумму свыше 604,957 млн рублей был заключён с ООО «Реставрационно-строительная компания Возрождение» из Подмосковья, которое работало в сфере строительства с февраля 1998 года. Владельцами общества являются Сергей Нихаев и Андрей Ивлиев. Компания была подрядчиком по 150 госконтрактам на сумму более 12,5 млрд рублей. 20 мая 2019 года она была признана банкротом.