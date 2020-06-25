Ульяновск, , 07:22 — REGNUM Фонд развития промышленности Ульяновской области поддержит четыре предприятия на общую сумму 70 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания экспертного совета региональной организации.

Отмечается, что средства будут выделены на реализацию двух проектов по производству импортозамещающих комплектующих для отечественных автомобилей, ещё одно производство рефинансирует действующий кредит, также местный производитель изделий из рыбы закупит сырьё. Всего выделяется 70 млн рублей.

Ранее (в 2020 году) в Ульяновской области было одобрено два льготных займа общей суммой 33 млн рублей.

Займы из Фонда развития промышленности Ульяновской области выдаются как на создание новых продуктов и импортозамещающих производств, так и на пополнение оборотных средств и рефинансирование инвестиционных кредитов. Максимальный размер займа составляет 30 млн рублей по ставке 3−6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области был докапитализирован на 350 млн рублей фонд развития предпринимательства. Данные средства направлены на поддержку «наиболее пострадавших отраслей, развитие новых производственных мощностей и бизнеса, который выходит на онлайн-платформы и расширяет свои границы».

Фонд развития промышленности Ульяновской области работает с февраля 2016 года, за это время поддержано около 30 инвестиционных проектов на 444,7 млн рублей.

Напомним, в июне в Ульяновской области из регионального резервного фонда на борьбу с COVID-19 и его последствиями выделено 444 млн рублей.

Подробнее: Ульяновская область на борьбу с COVD-19 направила около 450 млн рублей

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