25 июня 2020 | Время чтения 9 мин

Топ-менеджеры банков, оставшихся без лицензий, не оставляют попыток оспорить приказы Центробанка РФ. Два подобных иска арбитраж Москвы рассмотрит в июле 2020 года.

Анастасия Степанова, , 06:50 — REGNUM Приказы Центробанка России, в результате которых проблемные банки лишились лицензий, безропотно принимают далеко не все теперь уже бывшие банкиры. Тенденция последних двух лет — попытки оспорить действия ведомства Эльвиры Набиуллиной и вернуть лицензии, без которых финансово-кредитным организациям грозит банкротство или принудительная ликвидация. Два иска, в которых оспаривают позицию регулятора, арбитраж Москвы рассмотрит в июле 2020 года, сообщает ИА REGNUM.

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С 2013 по 2019 год регулятор отозвал свыше 400 банковских лицензий. Около 30 организаций покинули рынок в 2019 году, перейдя в статус банкротов или ликвидируемых. Активную работу по отзыву лицензий ранее эксперты окрестили зачисткой рынка. В декабре 2019 года в интервью телеканалу «Россия 24» Набиуллина сообщила о завершении основного этапа очистки или оздоровлению банковской системы. Она также добавила, что регулятор продолжит выводить с рынка «хронически неустойчивых игроков».

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Несогласные из Сибири

Но не все топ-менеджеры и акционеры банков принимают без сопротивления лишение своего статуса. Одним из последних попытался вернуть лицензию, без которой не может работать, АО «Эксперт банк», занимавший 209-е место по размеру активов в РФ.

Напомним, омский банк был лишён лицензии 1 ноября 2019 года. Регулятор отмечал, что «Эксперт банк» неоднократно нарушал профильные нормы «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также АО вменялось то, что в уполномоченный орган подавалась неполная, а иногда и недостоверная информация. Помимо этого, по мнению ЦБ РФ, омский банк «проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока».

После отзыва лицензии руководство «Эксперт банка», который отработал свыше 25 лет в этом секторе, заявляло, что приказ ЦБ РФ незаконен, а нарушения, которые повлияли на решение регулятора, частично имели технический и устранимый характер. Через суд была сделана неудачная попытка оспорить документ. И, хотя суд согласился «с доводами представителя общества о том, что часть нарушений имела технический и устранимый характер», но тут же указал на системность нарушений, что говорит о пренебрежительном отношении «к соблюдению требований действующего законодательства при осуществлении банковской деятельности».

К моменту вынесения решения по лицензии дело его принудительной ликвидации «Эксперт банка» уже перешло в активную стадию. В декабре 2019 года омский арбитраж удовлетворил иск ЦБ РФ. В ходе слушаний отмечалось, что стоимость имущества на дату отзыва лицензии «составила 6 461 256 тыс. рублей, при этом обязательства АО «Эксперт банк» составили 6 283 291 тыс. рублей», то есть стоимость имущества превышала размер обязательств банка перед кредиторами на 177 965 000 рублей, что «свидетельствует об отсутствии у кредитной организации признаков несостоятельности (банкротства)».

На начало мая 2020 года у «Эксперт банка» были обязательства перед 479 кредиторами на сумму 6,1 млрд рублей.

Банк из Санкт-Петербурга: топ-менеджеры против

Пытался оспорить приказ регулятора от 31 октября 2018 года и АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП). В июне 2020 года данный спор закончился проигрышем бывших руководителей банка в апелляционной инстанции, подтвердившей решение арбитража региона.

В этом деле истец указывал на то, что «вынесенные в отношении «Банк МБСП» (АО) предписания не соответствуют фактическим обстоятельствам, а оспариваемые приказы противоречат ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 года №395−1 «О банках и банковской деятельности». Заявлялось, что «принятая ЦБ РФ мера воздействия несоразмерна выявленным нарушениям».

Суд же в ходе слушаний напомнил банку обо всех предписаниях, а также кредитовании компаний, чья деятельность была убыточной, а само финансовое положение оценивалось как «плохое».

"Общая сумма недосозданных банком резервов на возможные потери составляла 8,9 млрд рублей», — уточнялось в материалах дела.

Арбитраж признал действия ЦБ РФ законными. Решение первой инстанции не устроило топ-менеджмент МБСП и была предпринята попытка оспорить его, но апелляционный суд повторно подтвердил законность действий регулятора.

Напомним, МБСП к моменту отзыва лицензии по размеру активов был на 116-м месте в РФ. Лишение лицензии было обосновано в том числе рискованной бизнес-моделью, большим объемом проблемных активов, включая «производные финансовые инструменты и неподтверждённые (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». В результате этих действий, по данным ЦБ РФ, банк полностью утратил свой капитал.

Отделение Международного банка Санкт-Петербурга

Крупным акционером банка являлся Сергей Бажанов, которому принадлежала доля 92,25%, а также АО «Триумф» — 6,95% (конечный бенефициар всё тот же Бажанов).

Возвращаясь к банку. С сентября 2019 года он является банкротом. Его долги на май 2020 года перед 1 888 кредиторами превышают 22,105 млрд рублей.

Банк Дагестана бьётся за лицензию

Помимо уже названных компаний, на сегодня ещё не рассмотрен иск регионального банка Дагестана — ООО КБ «Кредитинвест». 1 июля 2020 года арбитраж Москвы планирует рассмотреть его требование о признании незаконными приказов ЦБ РФ от 15 ноября 2019 г. №ОД-2609 и №2610. Этими документами банк был лишён лицензии и для него назначили временную администрацию. Судебный спор длится с 18 декабря 2019 года. Заседания неоднократно откладывались.

Банк Кредитинвест

Напомним, банк, который занимал 386-е место в РФ по размеру активов, работал с 1990 года. Его владельцами были 18 граждан, среди которых немало представителей семей Мирзоевых и Муртузалиевых. Также 11,22% доли принадлежит Госенхану Шейхмагомедову, который имел существенное влияние на банк, так как по его предложению «избрано более 50% количественного состава Совета директоров банка и более 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа».

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Среди причин лишения лицензии ЦБ РФ называл в том числе проведение сомнительных трансграничных операций, нарушение закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

На сегодня «Кредитинвест» принудительно ликвидируется, находясь под управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». На начало мая 2020 года у него имеются долги перед 158 кредиторами на сумму 494,569 млн рублей.

Кредпромбанк: попытка оспорить приказ ЦБ РФ

3 июля 2020 года арбитраж Москвы также планирует начать рассматривать иск о признании недействительным и отмене приказа ЦБ РФ №ОД-2670 от 22.11.2019 года. Этим документом был лишён лицензии ярославский «Кредпромбанк». Истцом выступает бывший глава правления Владимир Симонов и акционер с долей свыше 44% Татьяна Данилова. Дело тянется с 30 декабря 2019 года.

Напомним, банк к моменту отзыва лицензии был на 344-м месте по размеру активов в России. Среди его крупных акционеров отметился также и гражданин Франции Тьерри Пьер Селлерин (9,8%).

В качестве оснований лишения лицензии «Кредпромбанка» регулятор называл нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нечестным путём, недостоверные данные в отчётной документации, а также то, что банк «проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием».

На сегодня ярославский банк по инициативе ЦБ РФ находится в стадии принудительной ликвидации. У него установлены долги перед 108 кредиторами на сумму 986,935 млн рублей.

Демарш из Башкирии

Попытку вернуть лицензию в 2019 году также предпринимал и банк из Башкирии — «Роскомснаббанк», на возврате лицензии которого настаивал глава правления Флюр Галлямов и один из совладельцев.

Суд, рассматривая претензии бывшего топ-менеджера, пришёл к выводу, что «сами по себе допущенные нарушения, выявленные в деятельности кредитной организации, относятся к категории неустранимых». Оспорить документ ПАО не смогло.

Напомним, банк был на 132-м месте по размеру активов. ЦБ РФ в своём сообщении об отзыве лицензии указывал, что в организации были выявлены «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».

На сегодня уфимский банк управляется временной администрацией — агентством по страхованию вкладов.

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В мае 2020 года у российских банков был один из самых низких показателей по прибыли. Но, несмотря на это в ходе пресс-конференции 19 июня 2020 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в целом по итогам года не ожидается «убытков по банковской системе в целом», разве что прибыль будет меньше.

В то же время эксперты прогнозируют, что в текущем году можно ожидать отзыва лицензий ещё у ряда банков. Например, в рейтинг агентства «Эксперт РА» в группу риска в 2020 году попали сразу 38 кредитных организаций, имеющих проблемы с «финансовым здоровьем».