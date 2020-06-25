Москва, , 04:20 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 17 сентября 2020 года планирует начать рассмотрение иска к АО «Руснефтегаз», которое владеет двумя компаниями — по добыче нефти в Томской области и добыче минерального сырья для химической промышленности. Банкротные претензии к АО поданы строительной компанией, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от ООО «Группа компаний «Стройпрогресс», которое аффилировано с ответчиком через учредителя. Иск в арбитраж подан 8 июня 2020 года, сумма претензий неизвестна, но в ноябре 2019 года конкурсный управляющий ООО взыскал с АО «1 300 000 рублей неосновательного обогащения, 364 057,17 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.05.2016 по 10.10.2019 года». Решение оспаривается в вышестоящей инстанции, а в конце апреля 2020 года АО обратилось с заявлением о приостановлении исполнения вердикта суда.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик (АО «Руснефтегаз») учреждена в марте 2005 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Учредители — Владимир Гончаров, Анатолий Кирсанов, Елена Корзун и Альберт Джуссоев. Именно последнему совместно с Альбиной Джуссоевой принадлежит компания «Стройпрогресс», которая пытается обанкротить «Руснефтегаз». ООО ранее было признано банкротом и находится на этапе конкурсного производства. Альбина и Альберт Джуссоевы — владельцы ООО «Евроазиатский инвестиционный банк» (Москва).

Из материалов одного из судебных споров известно, что «Руснефтегаз» имело в аренде поисковую нефтяную скважину, расположенную на Горстовом месторождении Александровского района Томской области. Помимо этого, «Руснефтегазу» полностью принадлежит нефтедобывающая компания — ООО «Южно-Охтеурское», а также ООО «Томская инвестиционная компания» (добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений).