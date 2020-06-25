Тегеран, , 08:22 — REGNUM 24 июня торговый атташе Республики Бангладеш в Иране заявил, что Дакка и Тегеран могут реализовать десятикратное увеличение объемов двустороннего торгового обмена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Сабур Хоссейн сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в южной иранской провинции Фарс с членами провинциальной Торгово-промышленной палаты. «Иран и Бангладеш станут свидетелями расширения торгового сотрудничества, если предпримут более позитивные шаги», — отметил он.

Далее Хоссейн подчеркнул, что объём торгового обмена между Даккой и Тегераном в прошлом финансовом году составил 100 миллионов долларов в стоимостном выражении. Он отметил смолу, бечевку, клинкер и сухофрукты в качестве основных товаров, экспортируемых из Ирана в Бангладеш.

Хосейн отметил, что Республика Бангладеш готова развивать сотрудничество в различных областях с Ираном. «Бангладеш серьезно стремится к расширению отношений с иранской торговой палатой», — добавил он.

В свою очередь, член Торгово-промышленной палаты иранской провинции Фарс Ялда Раахдар заявила на встрече, что обе стороны могут использовать существующие экономические возможности для развития отношений. По ее словам, иранская провинция стремится подготовить почву для дальнейшего расширения торгового обмена между двумя странами и устранить препятствия на этом пути.