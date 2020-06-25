Кемерово, , 03:14 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области частично удовлетворил иск новосибирского ООО «Углетранс» к ООО «Угольная компания «Инская» — владельцу АО «Угольный разрез «Инской», которое имеет в активе одноимённую шахту. Ответчику, к которому истец ранее также обратился с банкротным иском, придётся выплатить почти 42 млн рублей. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

В пользу истца арбитраж взыскал более 41,8 млн рублей, из которых 18,4 млн рублей — долг по договору займа, 9,6 млн — проценты за пользование кредитом, 13,74 млн рублей — неустойка.

В основе спора лежал договор от 2016 года, по которому ответчик получил 15 млн рублей под 15% годовых. Основанием для обращения в суд стал несвоевременный возврат долга и невыплата процентов по займу.

Напомним, в конце июня 2020 года в суд поступил банкротный иск к угольной компании «Инская», где в конце апреля текущего года сменился владелец — вместо Александра Терешенкова 100% доли перешло в собственность Олега Меленюка. Иск пока не принят к производству, заявителем выступает всё та же компания «Углетранс».