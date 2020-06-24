Душанбе, , 22:34 — REGNUM По состоянию на начало мая 2020 года в Таджикистане официально было зарегистрировано 51,7 тысяч безработных, из которых 49% составляют женщины.

Аналитики статагентства отметили, что, по официальным данным, уровень зарегистрированной безработицы по отношению к количеству работающих граждан составляет 2,1%.

На начало мая служба занятости получила от различных предприятий и учреждений страны порядка 10,8 тысяч вакансий, что в сравнении с показателем за аналогичный период 2019 года больше на 20,1%, подчеркнули в агентстве по статистике.

По неофициальным данным, в странах СНГ на сегодняшний день работает более одного миллиона трудовых мигрантов из Таджикистана.