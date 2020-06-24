Душанбе, , 21:46 — REGNUM За период январь-май 2020 года Таджикистан поставил за рубеж драгоценных и полудрагоценных камней и металлов на сумму свыше 303,8 млн долл., что в сравнении с показателем за тот же период 2019 года больше на 260,7 млн долл., сообщает агентство по статистике при президенте страны.

Общая сумма экспортированных Таджикистаном товаров за пять месяцев 2020 года составила 598,4 млн долл., из которых 50,7% составляет прибыль, полученная государством от продажи драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

Отмечается, что экспорт данной продукции с начала 2020 года увеличился в семь раз.

При этом сумма импорта драгоценных и полудрагоценных камней и металлов за отчётный период составила свыше 837 тыс. долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года меньше на 63,5% или 1,4 млн долл.

Однако точной информации о том, в какие страны Таджикистан экспортирует драгоценные металлы пока нет.