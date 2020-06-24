Душанбе, , 21:27 — REGNUM В Таджикистане за январь-март 2020 года алюминиевая компания «ТАЛКО» произвела более 26,8 тысяч тонн алюминия, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 12%, сообщает официальный представитель компании Игоря Саттарова.

По его словам, не смотря на финансовые и производственные трудности, которые сейчас испытывает компания, объёмы производства алюминия растут.

Однако Саттаров отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, руководство «ТАЛКО» прикладывает все усилия, «чтобы компания вышла из складывающейся ситуации с минимальными потерями».

Кроме того, он отметил, что в сентябре 2020 года для проведения работ по реконструкции и восстановлению производственных мощностей компании будет привлечена китайская компания China Machinery Engineering Corporation.