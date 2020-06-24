Ашхабад, , 20:27 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил с вице-премьер-министром России Алексеем Оверчуком проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

По словам Оверчука, России и Туркмении удалось совместными усилиями преодолеть негативные тенденции в торговле и выйти на существенный рост товарооборота — на 68,8% по сравнению с 2019 годом.

Он отметил, что в январе — марте 2020 года сохранилась тенденция на увеличение объемов взаимной торговли между Россией и Туркменией — в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Российский вице-премьер выразил уверенность в том, что Программа экономического сотрудничества между российским и туркменским правительствами на 2020−2022 годы будут способствовать значительному росту показателей взаимной торговли.

По итогам переговоров высокопоставленные чиновники подпили Меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями между Федеральной службой России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и министерством здравоохранения Туркмении.