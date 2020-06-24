Бишкек, , 20:26 — REGNUM Вице-премьер-министр Аида Исмаилова приняла участие в церемонии открытия цеха по производству одноразовых медицинских масок стандарта «FRR1» на территории свободной экономической зоны «Бишкек» в столице Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Высокопоставленная чиновница подчеркнула, что налаживание собственного производства медицинских масок стало особенно актуальным в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что для того, чтобы открыть первое в Киргизии предприятие по производству медицинских масок местные предприниматели закупили современное производственное оборудование стоимостью в $160 тысяч (11 млн рублей).

На начальной стадии в цехе будут работать 25 человек, а в дальнейшем планируется расширение производства с увеличением штата сотрудников и ассортимента выпускаемой продукции.

ИА REGNUM напоминает, что из-за пандемии коронавируса власти Киргизии внесли в законодательство изменения, предусматривающие введение штрафов за отсутствие защитной маски при выходе на улицу во время режима чрезвычайной ситуации — в размере от 1000 до 5 000 сомов (от 935 до 4675 рублей).

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