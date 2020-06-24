Ашхабад, , 20:23 — REGNUM Руководители областных администраций в ходе рабочего совещания доложили президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о ходе выполнения сельскохозяйственных работ в подчиненных им регионах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер, заслушав их отчеты, заострил внимание на важности повышения темпов зерноуборочной кампании, приказав чиновникам задействовать все имеющиеся в наличии зерноуборочные комбайны и грузовые машины, обеспечить бесперебойное функционирование пунктов приема зерна и своевременно рассчитываться с арендаторами сельхозугодий.

Также Бердымухамедов поручил незамедлительно провести вспашку земель, освободившихся после сбора урожая пшеницы и усилить уход за посевами хлопчатника и рисовыми полями.

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