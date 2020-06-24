Пермь, , 20:21 — REGNUM В Пермском крае права 2724 обманутых дольщиков жилья могут быть восстановлены. Речь идёт о 36 проблемных объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помочь в этом может соглашение, которое власти Прикамья заключили с Фондом защиты прав дольщиков. В рамках него на условиях софинансирования планируется решить вопрос с достройкой проблемных объектов. По некоторым домам уже идёт совместная работа.

Кроме того, власти края увеличили на 2020 год сумму на софинансирование 453 млн рублей до 725 млн. Добавим, всего в регионе насчитывается 58 долгостроев.