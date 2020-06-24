Бейрут, , 19:49 — REGNUM Спикер ливанского парламента Наби Берри призвал правительство и центральный банк ввести в стране чрезвычайное финансовое положение. Об этом 24 июня сообщает Al Arabia.

Причиной призыва стало резкое падение курса ливанского фунта, потерявшего порядка 75% своей стоимости с октября 2019 года.

Берри, в комментарии агентству также подчеркнул, что не стоит ждать финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) пока в стране не будут проведены соответствующие реформы.

Напомним, в октябре 2019 года в Ливане разразился крупнейший за последние годы финансовый кризис, сопровождающийся массовыми акциями протеста, приведшими к отставке правительства.