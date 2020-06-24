Киев, , 18:55 — REGNUM Руководителем направления по международной деятельности и работы с госорганами компании-оператора ГТС Украины стада экс-депутат Рады Ольга Белькова.

Об этом сообщила пресс-служба компании 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что основной задачей Бельковой на новой должности будет продвижение и защита интересов оператора ГТС Украины на международной арене — «в первую очередь по вопросам реализации проектов «Северный поток — 2» и других обходных газопроводов».

«Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок», — говорится в сообщении.

Сама Белькова заявила, что в результате ее деятельности украинская ГТС должна быть «востребованной и неотъемлемой частью европейской газотранспортной сети», а Украина должна запустить полноценный рынок газа и интегрировать его в европейский.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня Верховная рада досрочно прекратила депутатские полномочия Бельковой, за это проголосовали 343 депутата. Депутат заявила, что ей «нужна перезагрузка» и попросила считать ее «политиком запаса». О назначении в компанию-оператор ГТС при рассмотрении данного вопроса речь не шла. Любопытно, что в Раде этого созыва Белькова представляла партию Тимошенко «Батькивщина», а в парламенте предыдущего созыва — блок Петра Порошенко.