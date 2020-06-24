Кишинёв, , 17:24 — REGNUM Молдавская государственная компания Energocom до 31 марта 2021 года будет закупать всю необходимую Молдавии электроэнергию Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровской Молдавской Республике. Как передает ИА REGNUM, компания выиграла тендер на закупку электроэнергии.

Закупочная цена составит 48,6 цента за кВт/ч. Это на 2,6% дешевле, чем платила Молдавия в течение последнего года.

В тендере также участвовали украинские компании ДТЭК Павлоградуголь и DE Trading. Компания Energocom по сути выступила посредником в предложении по закупке электроэнергии у Молдавской ГРЭС.

Отметим, что всего Молдавия производит около 30% электроэнергии самостоятельно, а остальные около 70% — докупает из-за рубежа.

Молдавская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством Приднестровье и Молдавию. С 2005 года Молдавская ГРЭС входит в российскую группу компаний «Интер РАО ЕЭС».

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