Лондон, , 15:57 — REGNUM Китай сумел сохранить свои позиции как мирового центра по промышленному производству, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом 24 июня сообщает британский журнал The Economist.

По мнению издания, на эти позиции КНР не смогло повлиять ни подорожание рабочей силы, ни торговые войны.

Также указывается, что самыми важными для этого факторами стали система высококонкурентных производителей, которые могут производить товары широкого ассортимента, и огромный объем внутреннего рынка страны.

Как пример сильных сторон Китая в производстве, приводится производство защитных медицинских масок, которых в начале февраля текущего года производили в количестве 10 млн штук, а спустя месяц — уже 120 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июня стало известно, что добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,3% в годовом исчислении, до 16,46 млн тонн в мае, что на 0,9% больше, чем в апреле.