Киев, , 14:40 — REGNUM На Украине появятся сорок стационарных комплексов для весового контроля, на которых будут работать инспекторы Укртрансбезопасности, совместно с сотрудниками национальной полиции под контролем службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 23 июня пресс-служба министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу министра Владислава Криклия.

Весовой контроль, по информации пресс-службы министерства, обеспечит защиту дорог от разрушения. По словам Криклия, защищать дороги не менее важно, чем их строить.

«Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров путем исключения человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель — осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины», — цитирует Криклия пресс-служба министерства инфраструктуры.

Криклий также сообщил, что на рассмотрение правительства будут внесены изменения, которые будут предусматривать приобщение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти, так как представители местных органов власти по его мнению «заинтересованы защищать свои дороги».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский тайно зарегистрировался в чате украинских дальнобойщиков в мессенджере Viber, где он узнал, как дальнобойщики делятся советами друг с другом о том, по каким дорогам следовать с грузом, превышающим нормативы, чтоб не попасться правоохранителями. Зеленский в связи с этим записал видеообращение в котором назвал дальнобойщиков «засранцами» и пообещал всех найти, а также пообещал, что «будет больно».