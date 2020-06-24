Киев, 24 июня 2020, 14:40 — REGNUM На Украине появятся сорок стационарных комплексов для весового контроля, на которых будут работать инспекторы Укртрансбезопасности, совместно с сотрудниками национальной полиции под контролем службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 23 июня пресс-служба министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу министра Владислава Криклия.
Весовой контроль, по информации пресс-службы министерства, обеспечит защиту дорог от разрушения. По словам Криклия, защищать дороги не менее важно, чем их строить.
Криклий также сообщил, что на рассмотрение правительства будут внесены изменения, которые будут предусматривать приобщение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти, так как представители местных органов власти по его мнению «заинтересованы защищать свои дороги».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский тайно зарегистрировался в чате украинских дальнобойщиков в мессенджере Viber, где он узнал, как дальнобойщики делятся советами друг с другом о том, по каким дорогам следовать с грузом, превышающим нормативы, чтоб не попасться правоохранителями. Зеленский в связи с этим записал видеообращение в котором назвал дальнобойщиков «засранцами» и пообещал всех найти, а также пообещал, что «будет больно».