Киев, , 14:16 — REGNUM Национальный банк Украины обнаружил проблемы в девяти банках страны, заявила 24 июня первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Она отметила, что регулятор провел «экспресс-стресс-тестирование» банков Украины в условиях кризиса. По результатам такого тестирования и обнаружены проблемы у отдельных банковских учреждений.

По словам Рожковой, во время тестирования эксперты Нацбанка оценили 26 банков Украины, которые совокупно имеют 91% активов сектора.

«Установлено, что текущий кризис может привести к нарушению нормативов достаточности основного или регулятивного капитала девяти банков — это 30% активов сектора, из них 25% — два государственных банка… Все это учреждения, которые демонстрировали отрицательные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не предприняли достаточных мер для решения накопившихся проблем», — говорится в итоговом отчете.

Рожкова публично не озвучила названия банков, у которых возникли проблемы, но отметила, что эти учреждения должны как можно скорее «реструктуризировать балансы и изменить бизнес-модели».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно обнародованным 23 июня данным, в мае 2020 года чистая прибыль банковской системы Украины составила 3,756 млрд грн, что на 29,3% меньше, чем в мае прошлого года. При этом чистая прибыль платежеспособных банков за пять месяцев этого года составила 28,964 млрд грн, что составляет плюс 23,6% к аналогичному показателю 2019 г.