Москва, , 14:14 — REGNUM В Москве наблюдатели проверят не только ход голосования по поправкам в Конституцию РФ, но и процедуру дезинфекции участков. Об этом 24 июня сообщает Общественный штаб по наблюдению за голосованием.

«На столичных избирательных участках каждый день будут проводить полную дезинфекцию помещений и поверхностей», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при входе на каждый участок будут раздавать средства индивидуальной защиты, а также измерять температуру гражданин. Эти действия также будут контролировать наблюдатели.

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