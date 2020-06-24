Киев, , 13:35 — REGNUM Промышленное производство на Украине в мае снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, сообщила 24 июня государственная служба статистики.

Согласно источнику, наибольшее падение в годовом выражении ведомство зафиксировало в добыче каменного и бурого угля (-44,5%) и текстильном производстве, производстве одежды, кожи, товаров из кожи и других материалов (-36,6%), передает корреспондент ИА REGNUM.

Суммарно за пять месяцев 2020 года промышленное производство Украины упало на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем госстат отмечает, что в мае падение замедлилось, поскольку в апреле спад составил 16,2%.

«Помните, этот клоун Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — ред.) заявлял, что карантин не мешает работе предприятий и что закрылись только СПА-салоны и кафе, а заводы работают… Как всегда, обманул. В действительности, совершенно глупое решение запретить работу общественного транспорта фактически заблокировало работу экономики Украины, и поэтому такое падение», — поясняет данные экономист Александр Охрименко.

По словам эксперта, карантин просто уничтожил экономику Украины и в тот же момент дал возможность людям из команды Зеленского хорошо «заработать» на воровстве денег из госбюджета «для борьбы с короновирусом».

«Промышленность Украины уничтожили, а себе в карман наворовали», — констатировал Охрименко.