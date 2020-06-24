Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Вводя прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, российское государство начинает движение по тому же пути, по которому идут и почти все западные страны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 июня, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, 23 июня Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

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« Важный нюанс этого предложения состоит в том, что повышенная ставка будет распространяться только на ту часть дохода, которая начинается с 5 миллионов рублей. Поэтому особенно заметным это изменение будет для тех, кто зарабатывает очень много, для них речь пойдет о серьезном увеличении отчислений.

Принимая такое решение, наше государство идет тем же путем, который прошли в последние десятилетия и почти все западные страны. Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах.

Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%. На Западе тоже начинали с отдельных налогов и небольших повышений, а потом и ставки росли, и происходила их дальнейшая дифференциация. Причем одновременно происходило и снижение, если не обнуление, ставок для тех, кто зарабатывает мало, как это обсуждается сейчас и в России.