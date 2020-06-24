Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Снижение налоговых ставок окажет IT-отрасли заметную поддержку, еще одним важным видом помощи со стороны государства могла бы стать поддержка с получением кредитов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 июня, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, 23 июня Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли (налога на прибыль — с 20% до 3%, ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%), а также упростить схему налогообложения для владельцев зарубежных активов. По мнению президента, такие налоговые условия будут одними из самых привлекательных в мире, и это поможет привлечь специалистов из-за рубежа.

«Снижение налогов, безусловно, поможет отрасли, и особенно это касается фонда оплаты труда. Сейчас из каждых 100 рублей мы отдаем 50 в виде налогов. Снижение зарплатных налогов и налога на прибыль позволит увеличить оборотные средства, увеличить вложения в собственное развитие.

Позволит ли снижение налогов привлечь на наш рынок иностранные компании? Тут много нюансов, дело не только в налогах. Есть вопрос об инфраструктуре. У нас нет такой сформированной культуры, как в США, где много инвесторов и разработанная культура инвестирования. «Сколково» и «Технополис», можно сказать, получились, но много ли их проектов мы знаем?

Чего еще не хватает отрасли на данном этапе? Прежде всего — дешевых длинных денег. Пока, вопреки обещаниям о льготных ставках, получить такие кредиты в банках удается далеко не всем», — отметил Андрей Рябых.