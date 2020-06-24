Душанбе, , 12:35 — REGNUM Власти Таджикистана приняли решение о проведении аукциона по продаже ЗАО СП «Таджик Азот» в связи с односторонним расторжением соглашения с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я».

Первоначальная стоимость предприятия — 190 млн сомони (18,4 млн долл.).

При этом правительство Таджикистана заранее выдвинуло и объявило ряд требований и условий для будущих покупателей.

Прежде всего компания-победитель сможет получить акции завода в том случае, если в течение трёх месяцев разработает и утвердит технико-экономическое обоснование реконструкции предприятия.

Кроме того, покупатель обязан будет за три года восстановить линию газопровода Яван-Левакант, чтобы можно было получить из Узбекистана необходимый для работы завода газ.

В короткие сроки собственник предприятия должен будет трудоустроить 1,1 тыс. таджикистанцев. А также в течение года выплатить накопившийся у прежних владельцев завода долг в размере 25 млн сомони или 2,4 млн долл.

В комитете по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана отметили, что по состоянию на 1 января 2020 года «общий кредитный долг компании на балансе составил 24,7 миллиона сомони». Из них 4,9 млн сомони (475 тыс. долл.) — долг по заработной плате, 9,8 млн сомони (950,7 тыс. долл.) — налоговые выплаты, 2,9 млн сомони (281 тыс. долл.) — кредиты и займы, предоставленные заводу подрядчиками и поставщиками, а оставшаяся сумма в 7 млн сомони (679 тыс. долл.) — «задолженность по кредитам другим субъектам хозяйствования».

На 1 января 2020 года активы завода составляют 188 млн 603 тыс. 199 сомони или порядка 18,2 млн долл., а общая площадь государственного земельного участка — 113 гектаров, из которых под застройку отводится 74 тыс. квадратных метров.

В ведомстве подчеркнули, что победить в тендере сможет та компания, которая предложит самую высокую цену и выплатит все обязательные сборы, установленные законодательством страны.

Для участия в аукционе компании должны будут оплатить взнос в размере 200 тыс. долл. (порядка 2 млн сомони) в национальной валюте Таджикистана.

Напомним, что весной 2018 года ЗАО СП «Таджик Азот» должен был начать производство. Позже сроки сдвинулись на август 2018 года. Однако завод так и не начал свою работу.

При этом в Таджикистане начала ощущаться нехватка минеральных удобрений. Так как предприниматели, надеясь на отечественного производителя, отказались от завоза удобрений из-за границы. Что в свою очередь привело к решению правительства страны расторгнуть договор с китайской компанией и проведению аукциона по продаже завода.