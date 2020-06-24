Киев, , 12:06 — REGNUM В апреле 2020 года объем денежных переводов от заробитчан на Украину составил $826 млн, сообщил 24 июня Национальный банк страны.

Согласно информации источника, нынешняя сумма переводов на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года и на 20,3% меньше, чем в феврале нынешнего года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор вместе с тем отмечает, что в целом по итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в страну составил $3,7 млрд и вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что согласно официальным данным Нацбанка, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели на Украину сумму порядка $12 млрд. Многие эксперты ожидали существенное падение объема переводов в этом году, поскольку многие трудовые мигранты вернулись домой с началом карантинных ограничений в ЕС.