Калининград, , 11:41 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 8 случаев коронавирусной инфекции, что является рекордно низким приростом с апреля. Всего зарегистрировано 2356 заболевших.

Среди подтверждённых случаев один выявлен без клинических проявлений, 7 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 4 из них диагностирована пневмония.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 24 июня обследовано 82 250 человек, 1340 человек выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 4201 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора.