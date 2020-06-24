Москва, , 10:23 — REGNUM Граждане России в мае текущего года, когда начались меры по смягчению карантинных мер безопасности, начали пополнять свои банковские валютные вклады, в результате чего их объем на таких депозитах возрос на 0,8% — на $721,1 млн. Это следует из статистических данных Центрального банка России (ЦБ).

Также известно, что в настоящее время объем валютных депозитов граждан России в банках составляет $88,97 млрд, против $96,54 млрд на 1 января 2020 года.

При этом сообщается, что, согласно данным ЦБ, жители страны вернули только 8,7% валютных денежных средств на свои вклады из того, что было ими оттуда снято с начала текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около половины жителей России (48%) считают, что хранить свои сбережения лучше целиком или частично в рублях.