Курган, , 09:04 — REGNUM В Курганской области стоимость минимального набора продовольственных товаров в расчёте на одного человека в месяц в среднем на начало июня 2020 года составила 4 232,52 рубля. Это по сравнению с апрелем больше на 1,7%, а по сравнению с декабрём 2019 года — на 8,7%, сообщает Свердловскстат.

По сравнению с началом года на 22% стала дороже плодоовощная продукция, сахар-песок — на 23%, крупа и бобовые — на 14%, макаронные изделия — почти на 8%. Самое большое повышение цен произошло на лук — 81%, и гречневую крупу — на 31,5%.

Среди непродовольственных товарова рост цен с начала 2020 года составил 1,5%. Подорожали медикаменты, электротовары, моющие и чистящие средства. Медицинские услуги в Курганской области стали дороже на 7%, нотариальные услуги и проживание в гостиницах на 6%.