Москва, , 08:06 — REGNUM Сделка «Яндекса» и Сбербанка по прекращению сотрудничества в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», по планам сторон, будет закрыта в третьем квартале 2020 года, сообщили 24 июня в пресс-службе компании.

В рамках запланированных процедур «Яндекс» за 42 млрд рублей выкупит 45% в «Яндекс.Маркете», которые принадлежат Сбербанку, и консолидирует, таким образом, 100% компании. Также в рамках прекращения сотрудничества Сбербанку будет продана доля в «Яндекс.Деньгах» в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 млрд рублей.

«Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года», — говорится в сообщении.

Сервис «Яндекс.Деньги» до конца года проведет ребрендинг и поменяет название.

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