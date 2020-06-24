Амстердам, , 08:06 — REGNUM Нижняя палата парламента призывает с 1 января 2021 г. прекратить деятельность всех норковых ферм в Нидерландах. Поводом стало недавнее выявление коронавируса на десяти фермах. Депутаты призывают правительство предоставить дополнительные компенсации владельцам норковых ферм.

К настоящему времени поголовья норок на заражённых фермах уничтожены, а фермерам выплачены компенсации. Депутаты парламента предлагают выплату дополнительной премии за немедленное прекращение работы норковой фермы.

Предлагается распространить выплату данных премий и на незаражённые фермы. В любом случае с 2024 г. разведение норок в Нидерландах будет запрещено.