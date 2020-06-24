Москва, , 06:18 — REGNUM Венгрия будет готова подписать новое соглашение с Россией о поставках газа после октября 2021 года, сообщил 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям».

"Мы близки к подписанию нового договора о поставках газа в Венгрию после октября 2021 года, когда истекает нынешнее долгосрочное соглашение», — сказал он.

По словам Сийярто, в настоящее время сторонам предстоит договориться по объёмам поставки газа в Венгрию.

Напомним, сегодня поставки газа в эту страну осуществляются по контрактам между компанией «Газпром» и венгерской Panrusgaz. Они действуют до конца 2021 года и предполагают экспорт голубого топлива через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на словацко-австрийской.

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