Тегеран, 24 июня 2020, 08:07 — REGNUM 23 июня посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Багдаде Ирадж Масджеди и министр промышленности и шахт Ирака Манхал Азиз Аль-Хаббаз в ходе встречи подчеркнули важность расширения торгово-промышленных связей и экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Масджеди поздравил иракского чиновника с назначением на пост министра промышленности и шахт, выразив надежду, что под его руководством торгово-промышленные связи и сотрудничество между двумя странами лишь расширятся.
Оба чиновника призвали к углублению двусторонних связей в области автомобилестроения, созданию совместных индустриальных парков и совместной координации в других промышленных отраслях.
Стороны также обсудили проведение заседания совместной комиссии и дали оценку объёму иранских инвестиций в производство тракторов, автобусов и микроавтобусов в Ираке.