Тегеран, , 08:07 — REGNUM 23 июня посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Багдаде Ирадж Масджеди и министр промышленности и шахт Ирака Манхал Азиз Аль-Хаббаз в ходе встречи подчеркнули важность расширения торгово-промышленных связей и экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масджеди поздравил иракского чиновника с назначением на пост министра промышленности и шахт, выразив надежду, что под его руководством торгово-промышленные связи и сотрудничество между двумя странами лишь расширятся.

Оба чиновника призвали к углублению двусторонних связей в области автомобилестроения, созданию совместных индустриальных парков и совместной координации в других промышленных отраслях.

Стороны также обсудили проведение заседания совместной комиссии и дали оценку объёму иранских инвестиций в производство тракторов, автобусов и микроавтобусов в Ираке.