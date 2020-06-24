Бразилиа, , 03:11 — REGNUM ЦБ Бразилии наложил запрет на использование операторами платёжных систем Visa и Mastercard приложения мессенджера WhatsApp для проведения платежных операций. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В документе отмечается, что Центробанк в принятом решении «руководствуется необходимостью сохранения адекватной конкурентной среды, которая обеспечивала бы непрерывное, оперативное, безопасное, транспарентное, доступное и открытое функционирование системы платежей».

Во исполнение данного решения операторы Visa и Mastercard, действующие на территории Бразилии, должны под угрозой штрафа и административной ответственности немедленно прекратить (или отложить) использование функции проведения платежей в приложении WhatsApp.

ЦБ намерен исследовать риски для национальной платёжной системы в связи с использованием данного приложения, без чего «возможное начало и дальнейшее проведение операций… может привести к непоправимому урону SPB в том, что касается вопросов конкуренции, эффективности и обеспечения сохранности данных».

Напомним, несколько дней назад в Бразилии объявили о запуске сервиса электронных платежей внутри мобильного приложения для обмена сообщениями WhatsApp.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная платёжная корпорация Индии выдала американской компании Facebook разрешение на запуск платёжной системы WhatsApp Pay, которая тестируется в Индии с февраля 2018 года. Теперь регуляторы одобрили полномасштабное развёртывание этого сервиса в стране.

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