Москва, , 07:28 — REGNUM Решение ввести прогрессивную шкалу НДФЛ не только преследует экономические цели, но и делает определённое послание обществу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

В экономическом плане увеличение НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год, о котором объявил президент РФ Владимир Путин, простимулирует предпринимателей активнее инвестировать деньги в бизнес. Однако у этого решения есть и социальная составляющая.

«В то же время — это послание обществу о том, что дальнейшая налоговая политика будет двигаться по пути уменьшения налоговой нагрузки для самых бедных и увеличения самых богатых. И то, что эти деньги будут направлены на помощь тяжело больным детям, говорит о том, что сама эта политика направлена на интересы общества», — сказал Колташов.