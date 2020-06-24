Москва, , 07:21 — REGNUM Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России будет развиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя предложение президента России Владимира Путина увеличить данный вид налога с 13% до 15% для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей, экономист отметил, что эта мера является лишь пробным шагом.

«Пока это, конечно, предупредительная мера. Я думаю, что появится для тех, кто получает 10−15 млн рублей дохода в год более высокая шкала, и в целом практика повышения прогрессивного налога будет развиваться. Другое дело, с какой скоростью это будет происходить», — сказал Колташов.

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