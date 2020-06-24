Москва, , 07:19 — REGNUM Прогрессивная шкала налога доходов физических — лиц (НДФЛ) простимулирует предпринимателей активнее инвестировать бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя предложение президента России Владимира Путина увеличить данный вид налога с 13% до 15% для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей, экономист положительно отозвался о данной инициативе. Среди причин, по которым в России необходимо было вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, экономист назвал тот факт, что в стране на данный момент распространена практика высасывания денег из бизнеса.

Топ-менеджмент и крупные акционеры ведут себя хищнически по отношению к собственным компаниям. Они, со слов экономиста, не столько их развивают бизнес, сколько тянут из него деньги под видом всевозможного получения дохода. Предложенные же Путиным меры должны ограничить это негативное явление и простимулировать предпринимателей активнее развивать собственный бизнес.

«Сверхпотребление больше не в моде — надо развивать бизнеса, а не качать из него деньги, швыряя деньги направо и налево, покупая яхты и дворцы за границей. Это является предупреждением для получателей сверхдоходов и для тех, кто извлекает капитал из компаний под видом того, что он получает доход. Не инвестирует средства, а именно их вытаскивает и не эффективно с точки зрения развития бизнеса их использует», — сказал экономист.

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