Рига, , 00:16 — REGNUM Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) обратился к министерству образования страны с просьбой разъяснить, на какие образовательные и научные цели будут потрачены выделенные ведомству 63,5 млн евро. Об этом 23 июня сообщает Tvnet.lv.

В обращении профсоюза LIZDA говорится, что в распоряжении правительства от второго июня сказано, что ответственные министерства были обязаны до 16 июня подать в минфин Латвии подробную расшифровку бюджетных трат.

Члены профсоюза хотят понимать план приоритетов и действий минобразования. Кроме того, они планируют выяснить: какие «методические и финансовые инструменты» предложат педагогам в организации процесса удалённого обучения.