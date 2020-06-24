Рига, , 00:11 — REGNUM Минэкономики Латвии опубликовало прогноз, согласно которому с 2023 года страна перестанет быть донором рабочей силы, и миграционное сальдо станет позитивным.

В сообщение отмечается, что за последние 20 лет на работу за рубеж из Латвии выехало 282 600 человек, что составляет 57% от общего уменьшения населения за этот период. При этом с 2016 года, когда развитие Латвии начало идти в гору трудовая миграция уменьшилась в шесть раз — с 12 200 до 2000 ежегодно.

Минэкономики считает, что миграционное сальдо в Латвии, при приближении значения ВВП в расчёте на одного жителя к среднеевропейскому, станет положительным. Сегодня, согласно данным Евростата, он равен 69%, о чём ИА REGNUM сообщало 18 июня, и это худшее значение среди всех прибалтийских стран.

Кроме того, в своём отчёте Минэкономики не рассматривает фактор старения рабочей силы в Латвии, который является в не меньшей степени сдерживающей трудовую миграцию силой, как и относительный рост экономики.