Москва, , 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Об этом было объявлено 23 июня.

Сообщается, что «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей и продаст Сбербанку долю в «Яндекс.Деньгах» в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 млрд рублей.

«Яндекс» выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 миллиарда рублей при общей оценке компании около 87,3 миллиарда рублей. После закрытия сделки «Яндекс» консолидирует 100% «Яндекс.Маркета», сказано в сообщении интернет-компании.

Что касается «Яндекс.Деньги», то Сбербанк владеет 75% минус 1 рубль данного сервиса еще с 2012 года, а теперь станет полноправным владельцем всего сервиса. После этого «Яндекс» намерен заняться развитием собственного сервиса финансовых услуг.