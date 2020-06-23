Москва, , 22:21 — REGNUM Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшее время может быть подписано лицензионное соглашение о производстве самолётов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp.

Об этом Мантуров заявил 23 июня по итогам встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Речь идёт о четырехместном одномоторном поршневом пассажирском самолете класса «воздушное такси». В кабине предусмотрены места для одного пилота и трех пассажиров. Максимальная мощность двигателя, устанавливаемого на Ил-103 составит 210 лс, дальность полёта — до 1000 км.

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